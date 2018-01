One Plus 5T satışa çıktı! İşte özellikleri

One Plus 5'e tasarımıyla çok benzeyen One Plus 5T, satışa çıktı. One Plus 5'nin özelliklerine bakıldığında ise çerçevesiz tasarım ve ekran-kasa oranının %79.64 olduğu görülüyor. 6 inç'lik bir ekrana sahip olan telefon, 18:9 oranında AMOLED ekran ve 1080x2160 piksel çözünürlük sunuyor.

402 ppi değerine sahip cihazın ekran camında ise Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış. Telefoto lensin yok olduğu modelde, 16 MP kameranın yanına ek olarak 20 MP kamera daha eklemiş. Düşük ışıklı ortamlarda kaliteli fotoğraflar çekebilmek için ise diyafram ayarı f/1.7 olarak güncellenmiş. 6 GB RAM ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin olduğu cihazda, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı da depolama alanı seçeneği sunuluyor.



Cihazın arka kısmına da çerçevesiz tasarımlı modellerin genelinde olduğu gibi parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. 3300 mAh bataryadan gücünü alan One Plus 5T, 156.1 x 75 x 7.3 mm boyutlarında ve 162 g ağırlığında. Dash Charge ile de hızlı şarj olabilen cihazın, 64 GB olan modeli 2775 T fiyat etiketine sahip iken, 128 GB olan modelin ne kadar olduğu bilinmiyor.