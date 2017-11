One Plus 5T 16 Kasım’da geliyor!

One Plus, yeni telefonları One Plus 5T’nin çıkışına dair bazı bilgileri erkenden çıkartmaya başladı. Şirketin yaptığı açıklamada, OnePlus 5T, 21 Kasım’da Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Hindistan’da 28 Kasım, Çin’de ise 1 Aralık tarihlerinde piyasada olacak. Daha önceki One Plus modellerinin Türkiye’de satışa çıkmamasından dolayı One Plus 5T’nin de Türkiye’de satışa çıkacağı beklenmiyor. Ancak paralel ithalat yoluyla piyasaya çıkabileceği düşünülüyor.

16 Kasım’da ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe OnePlus hayranları da 40 dolar karşılı bilet alarak katılabilecekler. Ayrıca etkinlik, internetten de canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin 40 dolar verip alacakları biletlerin şirkete bir katkısı olmayacağını belirten One Plus yetkilileri, bilet satışından kazanılan tüm gelirin hayır kuruluşlarına gideceğini ve bilet alanlara da 70 dolar değerinde bazı hediyeler vereceklerini söyledi. Şirket bilet satışından kazanılan gelirin hangi hayır kurumuna gideceğini ve bilet alanlara verilecek olan hediyeler hakkında açıklama yapmadı. One Plus’ın, Oppo markalı telefonların biraz modifiye edilmiş versiyonlarını sattığı biliniyor.



Oppo ile karşılaştırıldığında One Plus’ın marka değerinin daha yüksek olduğu biliniyor. One Plus, yeni telefonları ile beklentileri epey yükseltti.