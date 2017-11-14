Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>One Plus 5T 16 Kasım’da geliyor!

    One Plus 5T 16 Kasım’da geliyor!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 09:01 | Son Güncelleme:

    Çin merkezli telefon üreticisi OnePlus, yaptığı açıklamada One Plus 5’in gelişmiş ve daha büyük versiyonu One Plus 5T’nin 16 Kasım Perşembe günü tanıtılacağını belirtti.

    One Plus, yeni telefonları One Plus 5T’nin çıkışına dair bazı bilgileri erkenden çıkartmaya başladı. Şirketin yaptığı açıklamada, OnePlus 5T, 21 Kasım’da Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Hindistan’da 28 Kasım, Çin’de ise 1 Aralık tarihlerinde piyasada olacak. Daha önceki One Plus modellerinin Türkiye’de satışa çıkmamasından dolayı One Plus 5T’nin de Türkiye’de satışa çıkacağı beklenmiyor. Ancak paralel ithalat yoluyla piyasaya çıkabileceği düşünülüyor.

    One Plus 5T 16 Kasım’da geliyor

    16 Kasım’da  ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe OnePlus hayranları da 40 dolar karşılı bilet alarak katılabilecekler. Ayrıca etkinlik, internetten de canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin 40 dolar verip alacakları biletlerin şirkete bir katkısı olmayacağını belirten One Plus yetkilileri, bilet satışından kazanılan tüm gelirin hayır kuruluşlarına gideceğini ve bilet alanlara da 70 dolar değerinde bazı hediyeler vereceklerini söyledi. Şirket bilet satışından kazanılan gelirin hangi hayır kurumuna gideceğini ve bilet alanlara verilecek olan hediyeler hakkında açıklama yapmadı. One Plus’ın,  Oppo markalı telefonların biraz modifiye edilmiş versiyonlarını sattığı biliniyor.

    Oppo ile karşılaştırıldığında One Plus’ın marka değerinin daha yüksek olduğu biliniyor. One Plus, yeni telefonları ile beklentileri epey yükseltti.

    Etiketler: Telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri