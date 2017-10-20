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    Öncüpınar Sınır Kapısı kapatıldı

    İHA
    20.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. Suriye sınırındaki sınır kapısının, yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Sınır kapısının önümüzdeki hafta içerisinde yeniden açılması bekleniyor.

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