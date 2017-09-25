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    Önceden yok satıyordu, şimdi boşta kaldı

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 07:39 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 08:02

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen süreçte vatandaşların "F" harfi içeren plaka almaktan kaçındığı, mevcut plakalarını ise iade ettiği belirtildi.

    Türkiye'nin birçok ilinde "F" harfi ile başlayan plakaların tercih edilmediği ve bunların boşta kaldığı öğrenildi. Vatandaşların, yeni araç alırken veya başka ile ait plakayı değiştirirken trafik şube müdürlüklerinde boşta bulunan plakalar arasından tercihte bulunduğu kaydedildi.

    Son dönemde özellikle "FG", "FT" ve "FGL" grubu plakaların iade edildiği ifade edildi.

    15 Temmuz öncesi ise özellikle FETÖ mensuplarının "F" içerikli plakaları çok tercih ettiği ve "F" grubu plakaların bulunamadığı belirtildi. (Habertürk)

    Etiketler: f plaka , 15 temmuz , plaka tercihleri
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