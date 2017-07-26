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    Önce vatandaş sonra büyükelçi

    Sevil ERKUŞ / ANKARA
    26 Temmuz 2017 - 21:31Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 21:31

    Fazilet Partisi’nden 1999’da seçilen ilk türbanlı milletvekili Merve Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olacak.

    Tepkiler nedeniyle Meclis’te yemin edemeyen ve izinsiz ABD vatandaşı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da çıkarılan Merve Kavakçı’nın milletvekilliği düşmüştü. Kavakçı, 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden TC kimliğine kavuşmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün büyükelçiler kararnamesindeki isimleri arayarak yeni görevlerini tebliğ etmeye başladı.

    MERCAN TOKYO’YA

    Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olurken eski AK Parti milletvekili Murat Mercan da Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi olarak atanacak. AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan Mercan, 23. dönem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yapmıştı.

    Toplam 30 kişilik listedeki büyükelçiler için atanacakları ülkelerden agreman istenecek. Çavuşoğlu’nun tebliğ ettiği isimler şöyle:

    La Paz-Serap Özcoşkun, Bahreyn-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta- Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, BM (Viyana) Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stokholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Guetemala-Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte-Akif Oktay, Merve Kavakçı-Kuala Lumpur.

    Etiketler: Merve Kavakçı , gazetehaberleri , büyükelçi
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