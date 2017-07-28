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Önce siyaha dönüştürüyorlar! Kilosunu 150 TL'den satıyorlar

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 15:55Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:02

Kastamonu'da bir firma, çeşitli işlemlerden geçirerek siyah renge dönüştürdüğü Taşköprü sarımsağını, kilogramı 150 liradan Türkiye geneline pazarlanıyor. Firma sahibi Cebeci "Siyah sarımsakta, yapılan işlem sayesinde koku ortadan kalkıyor. Ham sarımsakta bulunan insan sağlığı için yararlı etken maddeler, siyah sarımsakta daha da artmaktadır" dedi.

Kastamonu'da faaliyet gösteren bir firma, Taşköprü sarımsağını çeşitli işlemlerden geçirerek siyah renge dönüştürdükten sonra 150 liradan satıyor.

Firma, sarımsağı ısı ve neme maruz bırakarak fermente olmasını ve renginin siyaha dönüşmesini sağlıyor. Yumuşayarak mayhoş bir tat alan siyah sarımsak, firma tarafından Türkiye geneline pazarlanıyor.

Taşköprü sarımsağının kilogramı, kalitesine göre 4 ila 12 lira arasında satılırken, siyah sarımsağın kilogramı 150 liradan alıcı buluyor.

Önce siyaha dönüştürüyorlar Kilosunu 150 TLden satıyorlar

Firma sahibi Ahmet Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsağın siyaha dönüştürülme aşamasında herhangi bir kimyasal madde kullanılmadığını, doğal üretildiğini söyledi.

Çiftçiden alınan sarımsağın fermente edilerek belirli bir süreçten geçtiğini, böylece siyahlaştığını aktaran Cebeci, bu sürecin 20 günü bulduğunu belirtti.

Siyaha dönüşen sarımsakta koku kalmadığına dikkati çeken Cebeci, "Sarımsağın kokusu nedeniyle tüketici bazen isteksiz davranabiliyor. Siyah sarımsakta, yapılan işlem sayesinde koku ortadan kalkıyor. Ham sarımsakta bulunan insan sağlığı için yararlı etken maddeler, siyah sarımsakta daha da artmaktadır." dedi.

Önce siyaha dönüştürüyorlar Kilosunu 150 TLden satıyorlar

Yapılan işlemin ardından sarımsağın farklı bir lezzete dönüştüğünü dile getiren Cebeci, "Bu ürünün kullanılmasını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Cebeci, siyah sarımsağa ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin birçok noktasında ürünün satıldığını kaydetti.

Çevre mühendisi Süha Oğuz Atay da sık sık siyah sarımsak tükettiğini belirterek, "Siyah sarımsağın tadın normal sarımsaktan çok farklı. Yerken de elimizde tutarken de kokusu yok. Kuru yemiş gibi. Genellikle salata ve yemekle tüketiyorum." diye konuştu.

Önce siyaha dönüştürüyorlar Kilosunu 150 TLden satıyorlar

"TAZE SARIMSAĞA ORANLA BESİN İÇERİĞİ BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selen Akan da siyah sarımsağı normal sarımsaktan ayıran en önemli özelliğinin besin değeri ve insan sağlığı açısından önemi olduğunu vurguladı.

Siyah sarımsakla ilgili çeşitli araştırmalar yapıldığını belirten Akan, "Günlük beslenmede son derece önemli olan protein, vitamin, karbonhidrat, yağ, lif ve mineral maddelerin yanı sıra enzimler, organik asitler ve fenolik bileşikler açısından siyah sarımsak, taze sarımsağa oranla besin içeriği bakımından oldukça zengindir. Siyah sarımsakta özel kükürtlü bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşikler sayesinde kolestrolü düşürdüğü, kalp sağlığı üzerinde etkili olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kandaki yağ oranını düşürdüğü, obeziteyi baskıladığı, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Önce siyaha dönüştürüyorlar Kilosunu 150 TLden satıyorlar

 

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Etiketler: sarımsak , sarımsak fiyatları , taşköprü sarımsağı
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