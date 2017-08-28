Önce photoshopla kadın elbisesi giydirdiler, sonra kurşun yağdırdılar

Gaziosmanpaşa’da, M.E ve İ.E’nin işlettiği oto yıkamacıya önceki gece 22.30 sıralarında bir otomobilden ateş açıldı. İşyerine 5 kurşun isabet etti. Otomobil uzaklaşırken karşı yönden gelen 34 LR 4672 plakalı Şahin marka otomobil kurşunlanan dükkanın önünde durunca çatışma çıktı. Çatışmada oto yıkamacıların tarafında yer alan, tehdit, hakaret ve yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Şükrü Anart’ın (35) göğsüne bir kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan Anart öldü.

Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri oto yıkamacının sahipleri M.E ve İ.E ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmaya katılan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Şahin marka araçta 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kovan bulundu.

M. E, saldırıyı düzenleyen gruptaki 3 kişinin kendilerinden haraç istediğini, vermeyince aralarında husumet yaşandığını söyledi. Olay günü öğle saatlerinde ağabeyi İ.E’yi aradıklarını, karşılıklı küfürleştiklerini, bunun sebebinin de ağabeyi İ.E’nin fotoğrafına photoshopla kadın kıyafetleri giydirip, mahalle sakinlerine etiketleyerek Facebook’ta paylaşmaları olduğunu söyledi. Bu görüşmenin gecesinde saldırının gerçekleştiğini belirtti. Kullandıkları Şahin marka aracın içindeki pompalı tüfeklerle ilgili M.E, karşı tarafın saldırıya gelebileceklerini tahmin ederek silahlandıklarını belirtti.

Bu arada, Şükrü Anart’ın vurulduğu çatışmanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çatışma sırasında Anart’ın göğsünün ortasından kurşunla vurulduğu, kısa bir süre ayakta durduğu, daha sonra da yere yığıldığı görülüyor.