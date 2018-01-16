Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Önce ÖSO, sonra TSK

    Önce ÖSO, sonra TSK

    Uğur ERGAN
    16.01.2018 - 02:20 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin Afrin’e yönelik olası bir harekâtında, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de devreye gireceği öne sürülüyor. Askeri kulislerde farklı senaryolar seslendirilirken, öne çıkan planın önce ÖSO, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Suriye’ye girmesi olduğu iddia ediliyor.

    Önce ÖSO, sonra TSKHAVAALANI DA PLANDA

    Buna göre Afrin’e yönelik harekâtta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacak. Ardından önce ÖSO güçleri, daha sonra TSK’ya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.

    SEVKIYATA DEVAM

    TSK’nın operasyon hazırlıklarıyla bağlantılı sınır hattına yönelik sevkıyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor. Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.

    80’DEN FAZLA ATIŞ

    TSK’nın Afrin sınır hattındaki karakollarda konuşlu tüm Fırtına obüslerinin namluları Suriye’ye doğru çevrilmiş durumda. Hafta sonunda Afrin’de PYD/YPG güçlerinin taciz atışlarına karşı Fırtına obüslerinin 80’den fazla atışla karşılık verdiği öğrenildi.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri