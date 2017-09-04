Önce okul, sonra mahkeme reddetti

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan Nurcan Taş, oğlu Kenan’ı evlerinin yakınlarındaki ortaokula kayıt yaptırmak için başvurdu. Ancak okul yönetimi küçük çocuğu okula almadı. ‘Ret’ cevabı alan Nurcan Taş, mahkemeye başvurdu. Hakim ise dilekçeyi reddetti. Gerekçe olarak da, çocuğun velayetinin hem anne hem de babada olduğu için ortak dava açılması gerektiğini gösterdi. Eşiyle ayrıldıktan sonra üç çocuğuyla tek başına yaşayan Nurcan Taş ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Oğlum ilkokulu yüksek notla bitirdi. Ancak başka okula değil de kızımın bulunduğu okulda okusun istedim. Okul eve yakın. İkisini sabahları götürüp getirebilirdim. Babasının oğlumu kaçırması söz konusu. İki çocuk birlikte okula giderlerse güvende olurlar. Ayrıca farklı okullara giderlerse ikisini okula yetiştirmem çok zor. Ancak okul yönetimi oğlumu kayıt yaptırmadı. Başka okula da yazdıramayınca şimdi okula gidemiyor. Okul yönetiminin istisna yapıp oğlumun kaydetmesini istiyorum.”

KURA İLE BELİRLENDİ

“Oğlumun son zamanlarda psikolojisi de bozuldu. Sürekli ayağının ağrıdığını söylüyor. Futbol oynadığı kulüpte antrenmanlara gidemediği için takımdan da ayrıldı. Doktorlar oğlumun psikolojisinin bozulduğunu ve bu yüzden de ayağının ağrıdığını sandığını söylediler. Ben şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.”

Taş’ın oğlunu kayıt ettirmek istediği Katharina Henoth Gesamtschule yönetimi her yıl yaklaşık 200 öğrenci alıyor. Okul yönetimi, bu yıl yaklaşık bin öğrencinin başvurması üzerine okula kayıt yaptıran 200 öğrenciyi kura çekerek belirledi.