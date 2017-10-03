Önce Merkel’le Seehofer görüşecek

ALMANYA’da ekonomi çevreleri bir an evvel koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyor. CDU/CSU ile FDP ve Yeşiller arasında ‘Jamaika koalisyonu’ için taraflar ağırdan alıyor. Siyasi partiler 15 Ekim’de Aşağı Saksonya’da yapılacak erken seçimlere odaklanmış durumda. Koalisyondan önce Aşağı Saksonya’daki seçim sonuçları ellerini güçlendirmek için tüm partiler için önemli. Kardeş partiler CDU ile CSU, kendi arasında ikili pazar günü yapmayı planlıyor. CDU Lideri Angela Merkel’le CSU Lideri Horst Seehofer arasındaki görüşmenin zorlu geçeceği bekleniyor. Seehofer, koalisyon için mülteci alımında bir üst sınır konulmasını şart koşuyor. Merkel ise üst sınıra karşı.

ONLAR DA İKİLİ İSTİYOR

‘Jamaika koalisyonu’nun müstakbel diğer ortakları Yeşiller ve Hür Demokratlar da önce kendi aralarında ikili görüşmeden yana. Ancak CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, ikili görüşmeye karşı çıkıyor. Dobrindt, eğer güven verici olmak isteniyorsa, ikili değil dörtlü görüşmek gerektiğini söyledi: “Eğer Yeşiller ve FDP, ikili görüşme yaparak kendi aralarında bazı konularda ya da bakanlık paylaşımı üzerinde anlaşacaklarını düşünüyorlarsa, yanılıyorlar demektir.”