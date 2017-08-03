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    Önce maket sandılar ama... Dehşet!

    İHA
    03 Ağustos 2017 - 06:25Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 06:26

    Tekirdağ Çerkezköy’de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu. Görgü tanıkları, asılı erkek cesedini ilk gördüklerinde maket sandıklarını ve daha sonra ceset olduğunu anladıklarını ifade ettiler.

    Çerkezköy’de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Zülkuf Talu’nun yaptığı ön incelemenin ardından bulunan erkek cesedinin 35 yaşındaki Turan Umuç isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Erkek cesedini ilk gören görgü tanıkları, asılı erkek cesedini ilk gördüklerinde maket sandıklarını ve daha sonra ceset olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Hemen polise giden görgü tanıkları olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Etiketler: Çerkezköy , ceset , Ağaç , intihar
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