Önce İngilizce sonra yurtdışında staj

Burhaniyeli öğrenciler, ‘Mikro Denetleyiciler ve Elektronik Devrelerde Kullanımı Avrupa Stajı’ için öğretmenleri Hakan Uysal öncülüğünde, Macaristan’a gitmeye hazırlanırlarken, iki aydan beri okulda İngilizce dersi alıyorlar.

İngilizce Öğretmeni İbrahim Fahrettin Ergüven’in anlattığı dersi dinleyen öğrencileri şimdiden yurtdışı heyecanı sardı. 8 Ocak’ta başlayacak olan staj 21 Ocak’ta sona erecek.

Yurtdışına gidecek öğrencilerden Akın Küçükbay, “Bizim için iyi bir deneyim olacak. İlk defa yurtdışına gidiyoruz. Orada yeni yeni insanlar tanıyacağız. Gördüğümüz günlük eğitimlerin hayatımızda ne tür katkısı olduğunu ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz. Bu bizim için hayatta büyük avantaj olacak” dedi.

Yasin Sürek isimli öğrenci ise, “Öncelikle yurtdışına gittiğimiz için çok heyecanlıyız. Burada Fahrettin hocamızın dersine katılıyoruz. İngilizce öğreniyoruz. Yurtdışına gidip eğitim almak bizim için de bir deneyim olacak. Burada bilgisayar dersi görüyoruz. Arkadaşlarla heyecanlıyız. Evimizde ve burada büyük bir telaş var. Hazırlık içindeyiz” diye konuştu.

Öğrencilerden Berke Çokgüder de duygularını söyle anlattı:

“Bu projenin bizim için faydası çok. Hem okulumuzu gururlandırıyoruz. Hem de ilk defa deneyim kazanıyoruz. Sınıfça da çok heyecanlıyız. Bu proje bittiği zaman ilerideki zamanlarda meslek edindiğimizde bazı avantajlarımız olacak.”

Proje Koordinatörü öğretmen Hakan Uysal ise şunları söyledi:

“Projemiz iki ayaktan oluşuyor. Birincisi Budapeşte’ye gidecek grup. İkinci ayağımız ise, ikinci dönemde Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan gruptan oluşuyor. Öğrencilerimizin 10’u bilişim teknolojileri alanından, 7’si ise elektrik ve elektronik teknolojisi alanından katılım yapıyor. Projenin tam adı ‘Mikro Denetleyiciler ve Elektronik Devreler de Kullanımı Avrupa Stajı’. Son kelimeden de anlaşılacağı üzere, orada öğrencilerimiz staj yapacak. Yani, sadece eğitim almaktan ziyade orada uygulama alanı bulacaklar. Bunu da belgeleyecekler, ispatlandıracaklar. Buraya geldiklerinde de bu onların özgeçmişlerinde önemli yer alacak.”