Önce görev sonra gözyaşı

EMNİYETTİN göz bebeği olarak nitelendirilen Polis Özel Harekât’ın (PÖH) eğitim çalışmalarını izledik. Hürriyet keskin nişancı, bomba düzeneği imhası, arazide mevzi alma, çatışma, keşif, pusu, baskın, meskûn mahal operasyonları, patlayıcı madde imha eğitimlerini görüntüledi. Terörle mücadele ve devlet büyüklerini koruma gibi kritik noktalarda görev alan emniyetin seçkin birimi, ağır eğitimleriyle dikkat çekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde binaları F-16’larla iki kez ağır bombardıman altında kalan ve 44 arkadaşlarını şehit veren PÖH’ler o geceyi anlattı. Şehit düşen arkadaşlarının cenazelerini kaldırmadan FETÖ’cülerden temizlemek için operasyona katıldılar. Acılarını 2 gün sonra yaşayabildiler. ACIMIZI 2 GÜN SONRA YAŞAYABİLDİK PÖH’ler o geceyi anlatırken duygulu anlar yaşandı. Yaptıkları görev gereği her zaman şehit olmayı beklediklerini ancak kendi uçakları tarafından vurulmanın acısının tarif edilemeyeceğini belirten Polis Özel Harekâtçılar, şunları söyledi: “Darbe girişimini öğrendikten sonra gelen acil kodlu mesaj ile karargâmıza (Gölbaşı’ndaki kampus) hareket ettik. Kısa süreli bir plan yaptıktan sonra, işgal edilen kritik noktaları darbecilerden temizlemek için hazırlık yaptık. Teçhizatımızı, silahlarımızı kuşandıktan sonra Kobra ve Akrep’lere binmek üzere nizamiye girişine yöneldik. O sırada F-16’lardan ilk füze ateşlendi. Çok sayıda arkadaşımız şehit oldu, birçoğu yaralandı. Beklemediğimiz bir şeydi, kendi devletimizin uçakları tarafından vuruluyorduk. Yaralı ve şehit arkadaşlarımıza yardıma koşarken ikinci kez vurulduk. Ambulans istedik, gelmedi. Yaralılarımızı kucaklayıp özel araçlarla hastaneye gönderdik, şehitlerimizin cenazelerini aldık. Fevzi Kızılkoyun yazdı... UÇAĞIMIZLA VURULMAK EN ACISI Şehit düşen arkadaşlarımızın cenazeleri kaldırılmamışken başta TRT, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜBİTAK, Genelkurmay Karargâhı olmak üzere işgal edilen yerleri FETÖ’cülerden temizlemek için harekete geçtik. Şehit düşen arkadaşlarımızın acısını yüreğimize gömdük, o gece ve devamındaki günün akşamına kadar çatışmalara katıldık. Darbecileri temizleyip kampusa döndüğümüzde acımızı yaşayabildik. Yıllardır omuz omuza mücadele verdiğimiz, 20 yıllık arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi kaybettik. Tarif edilemez bir acı. Doğu ve Güneydoğu’da sayısız operasyonlara katıldık, şehitler verdik. Ancak Ankara’nın göbeğinde, ülkemin başkenttinde devletimize ait uçaklarla vurulmak en acısı da bu. Sindiremiyoruz...” NEFES KESEN EĞİTİM GÖNÜLLÜ polis memurları arasından, boy-kilo dengesi olan, fizik olarak güçlü, soğukkanlı, disiplinli kişiler arasından seçilen PÖH’ler, zorlu eğitime tabi tutuluyor. İntibak eğitiminin ardından araziye çıkılarak 4 aylık uygulamalı eğitime geçiliyor. Eğitimlerde tabanca, otomatik silahlar, elbombaları, kurşun geçirmez yelek, kask, gece görüş gözlüğü-dürbünü-infrared kimyasal ışık, plastik silah, ilkyardım eğitim malzemeleri, telsiz ve çadır gibi malzemeler kullanılıyor. MESKÛN MAHAL OPERASYONLARI Eğitimlerde uçak, araç, gemi, metro, tren gibi her türlü kapalı alanda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarma, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlama, olaylara müdahale, keskin nişancı, bomba düzeneği imhası, arazide çatışma, meskûn mahal operasyonları, sokak geçişleri, ev baskınları, yol aramaları, patlayıcı maddeyi bulma ve imha etme, keşif, pusu, baskın, pusudan kurtulma, yön bulma, harita okuma, üs bölgesi oluşturma ve arazide konuşlanma uygulamalı olarak gösteriliyor. Arazide ve oluşturulan sanal alanlardaki zorlu eğitimin devamında ise 10 kiloluk sırt çantası ile 2 bin 500 metrelik yürüyüşün 15 dakikanın altında tamamlanması, ardından yapılacak tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 50 başarı sağlanması, 150 metrelik mesafenin yüzülmesi gerekiyor. SAYILARI 25 BİNE ÇIKIYOR BAŞTA Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütüne yönelik operasyonlarda 15 bin personeliyle aktif görev alan PÖH, hendek olaylarında, kritik terör operasyonlarında da büyük rol üstlendi. 2018 yılında 10 bin yeni personelin katılımıyla bu birimin mevcudu 25 bine çıkacak. Bu personelden 3 bin 500’ü intibak eğitimini tamamlayarak uygulamalı eğitime alındı. 285 BİN BAŞVURU Özel Harekât’a 10 bin personel alımı için 2 Kasım 2016’da yapılan duyurunun ardından 285 bin kişi başvurdu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Özel Harekât polisi olmak için yapılan bu rekor başvuru ise Özel Harekâtçıları hem duygulandırdı hem de büyük moral oldu. İKİ F-16 VURDU TERÖRLE mücadelede en önemli güvenlik birimi olan Polis Özel Harekât (PÖH), en büyük acıyı FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadı. PÖH, iki F-16’dan ateşlenen füzelerle vuruldu merkezde 44 şehit verdiler.