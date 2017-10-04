Önce çarpıyor sonra ‘çarpıyor’

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera incelemesinde, çetenin tantanacılık yöntemiyle kargaşa çıkarıp hedeflerindeki kişiyi soydukları anlaşıldı. Çete kullandığı diğer bir yöntemde ise gözüne kestirdikleri yolda yürüyen kişinin üzerine otomobil sürüyorlardı. Daha sonra yardım etme bahanesiyle hedef kişiyi saran çete üzerinde ne varsa alıp kayıplara karışıyordu.

Ekipler, olayda kullanılan aracın Beyoğlu’nda izini buldu. Yakalanan 4’ü kadın 5 kişilik çetenin çok sayıda suç kaydı çıktı. Çete üyeleri adli kontrolle serbest bırakıldı.