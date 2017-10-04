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    Önce çarpıyor sonra ‘çarpıyor’

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    04.10.2017 - 21:20 | Son Güncelleme:

    Hollandalı turist Mansour A, önüne aniden eğilen kişiden kendini kurtarmak isterken bir anda kendini kargaşanın içinde buldu. Neye uğradığını anlayamayan Hollandalı turist, şaşkın bir şekilde olan biteni izlerken çete üyeleri cüzdanını alıp kayıplara karışmıştı. Hollandalı turist polise başvurdu.

    Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera incelemesinde, çetenin tantanacılık yöntemiyle kargaşa çıkarıp hedeflerindeki kişiyi soydukları anlaşıldı. Çete kullandığı diğer bir yöntemde ise gözüne kestirdikleri yolda yürüyen kişinin üzerine otomobil sürüyorlardı. Daha sonra yardım etme bahanesiyle hedef kişiyi saran çete üzerinde ne varsa alıp kayıplara karışıyordu.

    Ekipler, olayda kullanılan aracın Beyoğlu’nda izini buldu. Yakalanan 4’ü kadın 5 kişilik çetenin çok sayıda suç kaydı çıktı. Çete üyeleri adli kontrolle serbest bırakıldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Beyoğlu , Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
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