Önce biber gazı, sonra su...

Olay merkez Yakutiye İlçesi’ndeki Çaykara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak yolun karşısına geçen bir kişi, üzerine gelen sürücü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü ile yayayı araya giren vatandaşlar ayırdı.

Bu sırada yeniden alevlenen kavgada birbirlerine vurmaya çalışan her iki kişi vatandaşlarla birlikte polis de ayırmaya çalıştı. Polislerden biri biber gazını çıkarıp kavga edenlere sıktı. Gazın etkisi ile birlikte kavga eden ve onları ayırmaya çalışanlar sağa sola kaçışmaya başladı.

Bunu fırsat bilen polis yaya olan kişiyi polis otosuna bindirirken şoför ise kendi otomobiline bindi. Sürücü kendi aracında, diğeri de bindiği polis otosunda gözlerini ovuşturmaya başladı. Polis biber gazı sıktığı gençlerin rahatlaması için bu kez pet şişedeki suyu dökerek yüzlerini yıkamalarını sağladı

Kavga eden iki isim karakola götürüldü.