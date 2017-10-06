"Önce Başika sorununu çözelim"

Alevi, dün şu mesajları verdi:

ORTAK TATBİKAT KAPI İÇİN HAZIRLIKTI

“Irak, Habur Sınır Kapısı’nda gücünü tesis etmek için Türk hükümetiyle yakın çalışıyor. 41 kişiyi sınır kapılarında görevlendirdik. Kapının kontrolü için gerekirse güç kullanırız. Ortak askeri tatbikat da buna bir hazırlıktı. İki ülke arasında yeni bir sınır kapısı açma konusunu da görüşüyoruz. Türkiye’nin güneyinden, Fishabur’un yakınından, direkt Musul’a uzanan, Kürdistan bölgesi sınırları dışında olması gereken yeni bir sınır kapısı açmaktan bahsediyoruz.

BORU HATLARININ GÜVENLİĞİ

Terör örgütü PKK ile mücadele de dahil olmak üzere Türkiye sınırından geçmeye çalışan DEAŞ militanları, sınır kapıları ve petrol boru hatlarının güvenliği için de birlikte çalışılabiliriz. Irak Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye ziyareti de Irak hükümetinin Türkiye ile güvenlik, askeri ve istihbarat konularında işbirliğini geliştirme arzusunun en net göstergesi. Ancak tüm bu konular Başika Kampı konusunun çözümüne bağlı. Musul ve Telafer’e yönelik yapılan DEAŞ operasyonunun başarılı şekilde bitirilmesinin ardından Türk hükümetinin Başika sorununu çözmesini bekliyoruz.

(IKBY’den Türkiye’ye petrol ve gazı durdurma ve Halkbank’a yatırılan önceki gelirlerin paylaşımı) Bu konu Başbakan Yıldırım’ın planlanan Bağdat ziyaretinde ele alınacak. Irak’taki herhangi bir yerden petrol ve gaz ihracının şeffaf olacağı, merkezi yönetimin kontrolü altında yapılacağı ve bir kazan-kazan durumu istiyoruz.”