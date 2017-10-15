Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Önce ablasını, sonra kız kardeşini kaçırdı...

    Önce ablasını, sonra kız kardeşini kaçırdı...

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Muş'taki şoke eden olayın detayları ortaya çıkıyor. Önce akrabası olan genç kızı zorla kaçırdı, tutuklandı. Hapisten çıkınca kaçırdığı kızın evlendiğini öğrenince bu kez kardeşini kaçırdı. Yetmedi kızın babasının evini de kalaşnikofla taradı.

    Muş'un Toprakkale köyünde yaşayan Ergün Balkaya (24), akrabası olan ve Muratpaşa Mahallesi'nde oturan Elif Ş.'yi (22) ailesinden istedi.

    Ancak aile evliliğe onay vermedi. Balkaya, geçen mayıs ayında bir gece silahla evlerini basıp Elif Ş.'yi zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Köye götürdüğü genç kız, Balkaya'nın ailesi ve yakınları tarafından evine gönderildi. Ancak genç kız ve ailesi şikâyetçi olunca Balkaya tutuklandı.

    Ailesi tarafından evlendirilen Elif Ş. şehir dışına yerleşti.

    Cezaevinden tahliye olan Balkaya ise Elif Ş.'nin evlendiğini öğrenince bu kez kız kardeşi Kübra Ş'yi istedi. Ancak aile bu talebi de reddetti. Bunun üzerine Balkaya, Kübra Ş.'yi de iki ay önce silah zoruyla kaçırarak köyüne götürdü.

    Ancak ailesi ve köylüler Kübra Ş.'yi de geri gönderdi. Bu duruma öfkelenen Balkaya, bu kez de kızın babasının evini Kalaşnikof'la taradı.

    O TUTUKLANDI, GENÇ KIZ EVLENDİ

    Olaydan sonra arkadaşları ile birlikte kayıplara karışan Ergün Balkaya ve kendisine yardım eden beş arkadaşı, perşembe günü Toprakkale köyünde yapılan operasyonla yakalandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balkaya ve üç arkadaşı tutuklandı. Balkaya'nın yeniden cezaevine konulmasının ardından Kübra Ş. de önceki gün ailesi tarafından bir yakınıyla evlendirilerek şehir dışına gönderildi. (Sabah)

    Muş Valiliği olayla ilgili açıklamasında şu bilgilere de yer vermişti:

    "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi kaçırma olayında fail ile birlikte olan 3 kişinin yerleri tespit edildikten sonra, 12 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde şahısların saklandıkları Toprakkale Köyü’ndeki ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı saldırgan ve zorla kaçırma olayına karışan şahıslar, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 18 adet fişek, 1 adet 7.65 mm Çekoslovak Vzor marka tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 20 adet fişek ile yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 2si Cumhuriyet Savcısının talimatları ile ifadelerine müteakip serbest kalırken, 4 şüpheli 13 Ekim 2017 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" (DHA)

    Önce ablasını, sonra kız kardeşini kaçırdı...

    Etiketler: Kız kaçırma , dehşet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri