Önce ablasını, sonra kız kardeşini kaçırdı...

Muş'un Toprakkale köyünde yaşayan Ergün Balkaya (24), akrabası olan ve Muratpaşa Mahallesi'nde oturan Elif Ş.'yi (22) ailesinden istedi.

Ancak aile evliliğe onay vermedi. Balkaya, geçen mayıs ayında bir gece silahla evlerini basıp Elif Ş.'yi zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Köye götürdüğü genç kız, Balkaya'nın ailesi ve yakınları tarafından evine gönderildi. Ancak genç kız ve ailesi şikâyetçi olunca Balkaya tutuklandı.

Ailesi tarafından evlendirilen Elif Ş. şehir dışına yerleşti.



Cezaevinden tahliye olan Balkaya ise Elif Ş.'nin evlendiğini öğrenince bu kez kız kardeşi Kübra Ş'yi istedi. Ancak aile bu talebi de reddetti. Bunun üzerine Balkaya, Kübra Ş.'yi de iki ay önce silah zoruyla kaçırarak köyüne götürdü.

Ancak ailesi ve köylüler Kübra Ş.'yi de geri gönderdi. Bu duruma öfkelenen Balkaya, bu kez de kızın babasının evini Kalaşnikof'la taradı.

O TUTUKLANDI, GENÇ KIZ EVLENDİ

Olaydan sonra arkadaşları ile birlikte kayıplara karışan Ergün Balkaya ve kendisine yardım eden beş arkadaşı, perşembe günü Toprakkale köyünde yapılan operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balkaya ve üç arkadaşı tutuklandı. Balkaya'nın yeniden cezaevine konulmasının ardından Kübra Ş. de önceki gün ailesi tarafından bir yakınıyla evlendirilerek şehir dışına gönderildi. (Sabah)

Muş Valiliği olayla ilgili açıklamasında şu bilgilere de yer vermişti:

"Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi kaçırma olayında fail ile birlikte olan 3 kişinin yerleri tespit edildikten sonra, 12 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde şahısların saklandıkları Toprakkale Köyü’ndeki ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı saldırgan ve zorla kaçırma olayına karışan şahıslar, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 18 adet fişek, 1 adet 7.65 mm Çekoslovak Vzor marka tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 20 adet fişek ile yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 2si Cumhuriyet Savcısının talimatları ile ifadelerine müteakip serbest kalırken, 4 şüpheli 13 Ekim 2017 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" (DHA)