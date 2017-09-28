Onarcan’dan 5 tavsiye

Onarcan’ın girişimcilere önerileri şu şekilde:

1- En önemlisi iyi bir takım: Bir girişimin başarısı için en önemli gerekliliklerden biri iyi bir takım kurmak. Girişimlerin farklı yetkinlik, deneyim ve yönelimlere sahip birbirini tamamlayan ancak aynı vizyonu paylaşan takımlar oluşturması gerekli.

2- Masa başı girişimcisi olmayın: Masa başı girişimcisi olmak yapılacak en büyük hata. Ürün, hizmet ve iş modelinizi sahaya inerek hedef kitlenizden geri bildirimler alarak geliştirmeniz gerekli.

3- Dolaylı rekabete dikkat: Sadece doğrudan rekabeti değil dolaylı rekabeti de göz önünde bulundurmak önemli.

4- Destek önemli: Mentörlük desteği bir girişimin başarısında hayati öneme sahip, hatta çoğu zaman yatırım almaktan bile çok daha önemli olabiliyor. Yurt dışında yapılan araştırmalarda doğru bir mentörlük alındığında Startup’ların başarısına 3 ila 7 kat etki ettiği kanıtlanmış durumda. Girişimcinin iyi mentörlerden destek alması başarı için kritik.

5- Suni imaja kanmayın: Kuluçka merkezleri, hızlandırma programları girişiminize önemli destek sağlayabilir ancak bunlar arasında seçim yaparken PR ile yaratılan suni imaja kanmamak, içerde gerçekten sizi destekleyecek mentörlük, uzmanlık ve deneyim var mı buna bakmak gerekli. Seçim yaparken araştırılması gereken en önemli soru bu programdan çıkan girişimcilerin hayatta kalma, büyüme ve yatırım alma oranları ne seviyede? Maalesef ülkemizde girişimcilik ekosisteminde salt PR amaçlı birçok aktivite gerçekleşiyor, tüketici yani bu durumda girişimciler, ne kadar bilinçli tercihler yaparsa bu PR çalışmalarından kurtulup gerçekten değer ve sonuç üreten faaliyetlerin ağırlık kazanması, öne çıkması mümkün olabilecek ve bundan da en büyük faydayı girişimciler ve tüm ekosistem sağlayacak.