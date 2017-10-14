Ona yatırım yapanın yüzü güldü

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,01, altın yüzde 3,40 ve euro da yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 106.598,50, en düşük ise 99.210,33 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,01'lik artışla 106.225,69 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,40 artarak 152,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,35 yükselişle 1.018,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 241,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 250,00 liraya yükseldi.

Bu hafta euro yüzde 1,53 değer kazanarak 4,3070 liraya, ABD doları da yüzde 0,11'lik yükselişle 3,6310 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları ve yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.