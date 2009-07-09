Ona takÄ±l buna takÄ±l

FikstÃ¼r de Ã§ekildi ya artÄ±k menzile girdik demektir. Futbol geri dÃ¶nÃ¼yor, mÃ¼jdeler olsun. ArtÄ±k nasÄ±l baÅŸÄ±mÄ±za vurduysa futbolsuzluk, geÃ§en gece Åžampiyonlar Ligi Ã¶neleme turunda San Marino ile Andorra ÅŸampiyonlarÄ± arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± seyredecek seviyelere ulaÅŸtÄ±. O yÃ¼zden gelsin artÄ±k, bu ayrÄ±lÄ±k bu sÄ±caklarda Ã§ekilmiyor.Â Â Edip Uras yazÄ±yor

GeÃ§en sezonlarÄ±n aksine FenerbahÃ§e bu yÄ±l â€˜dengeliâ€™ bir fikstÃ¼r Ã§ekmiÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Sezonun yarÄ±sÄ±nda evindeki tÃ¼m derbileri tÃ¼ketmek yok bu yÄ±l, yavaÅŸ yavaÅŸ. Sezonun en son maÃ§Ä±nda KadÄ±kÃ¶yâ€™deki Trabzonspor eÅŸleÅŸmesi tuzu biberi fikstÃ¼rÃ¼n.Â Â

Yaz rehaveti Ã¼zerimizden kalkmadan ve futbol konuÅŸmaya baÅŸlamadan henÃ¼z, takÄ±lmadan edilemeyen noktalarÄ± kaldÄ± bu yaz tatili ve transfer sezonunun, onlarla baÅŸetmek futbolla ilgilenmekten daha zor. KonuÅŸalÄ±m da aÃ§Ä±lalÄ±m, iÅŸte bunlardan ilki: Â

Topuz transferindeki â€˜manevi gÃ¼Ã§â€™ kullanÄ±mÄ±, â€˜ÃœlkÃ¼cÃ¼ hiyerarÅŸisiâ€™ nin devreye girmesi ve aziz baÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n â€˜transfer hukukuâ€™ hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na takÄ±lamadÄ±k bile, bu Ã¼lkenin gerÃ§ekleridir dedik sineye Ã§ektik. Mehmet Topuzâ€™un o kadar para edip etmeyeceÄŸini daha herkes gÃ¶remedi ama sezon iÃ§inde onu da konuÅŸacaÄŸÄ±z.Â Â Â

Futbolcular kÃ¶le midir, nedir? Konulu tartÄ±ÅŸma birÃ§ok yazar tarafÄ±ndan iÅŸlendi. Bu yazÄ±larÄ±n en kayda deÄŸeri birkaÃ§ hafta Ã¶nce Ä°brahim AltÄ±nsayâ€™Ä±n kÃ¶ÅŸesindeydi. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki futbolun emekÃ§ileri futbolcularla, futbol endÃ¼strisinin sermayesi arasÄ±ndaki mÃ¼cadeleden Ã¶rnekler verdikten sonra â€˜bizim memleketten bakÄ±lÄ±nca bunlar insana bir bilim kurgu hikaye gibi gelebilirâ€™ diyor AltÄ±nsay. Bu topraklarda futbolun emekÃ§ileri ile futboldan ve spordan hiÃ§ anlamayan aÅŸiret reisi vari baÅŸkanlarÄ±n yÃ¶nettiÄŸi kulÃ¼pler arasÄ±ndaki iliÅŸkiler de eminim dÄ±ÅŸardan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sÃ¼rreal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler veriyordur. Â

Galatasarayâ€™Ä±n â€˜iÅŸbitiriciâ€™ yÃ¶neticisi ÃœstÃ¼nel, Riijkardâ€™Ä± getirme â€˜efsanesiniâ€™ medya ile paylaÅŸÄ±rken kendine has na-mÃ¼tevazi Ã¼slubu ile nasÄ±l aylardÄ±r bu Ã¼nlÃ¼ hocanÄ±n peÅŸinde koÅŸtuÄŸunu, Amsterdamâ€™a kamp kurduÄŸunu, haftalarca yol teptiÄŸini filan anlatÄ±rken, â€˜ben kafama koymuÅŸtum, Riijkard Galatasarayâ€™Ä±n hocasÄ± olacaktÄ±â€™ diyor. Ne zaman? Ocak aylarÄ±ndan itibaren. Kim var takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda? UEFA KupasÄ± sahibi takÄ±mÄ±n kaptanÄ± ve Galatasarayâ€™Ä±n Ã¶z evladÄ± BÃ¼lent Korkmaz. Madem birini harcayacaktÄ±nÄ±z Riijkard gelene kadar, neden BÃ¼lent Hocaâ€™yÄ± harcadÄ±nÄ±z, yÃ¼kselebilecek bir kariyeri burada sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼nÃ¼z diye sormak, paranÄ±z var diye insanlarla oynama hakkÄ±nÄ± nasÄ±l kendinizde buluyorsunuz diye isyan etmek geliyor iÃ§inizden, deÄŸil mi? DeÄŸil iÅŸte. BÃ¼lent Korkmaz canlÄ± yayÄ±nda ne dedi? â€˜Tarihsiz istifa mektubumu daha ilk gÃ¼nden imzaladÄ±m, Adnan Polatâ€™a teslim ettim.â€™ Elin oÄŸlu tazminatÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in â€˜koskocaâ€™ FenerbahÃ§e yeni teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼ son ana kadar aÃ§Ä±klayamasÄ±n, bizim gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kÃ¶lemize bakÄ±n. Â

Ã–te yandan bu bilim kurgu romanÄ±nÄ± tersten okuyan Nihat Kahveci BeÅŸiktaÅŸâ€™a gelirken yuvam evim filan dinlemedi, teminatÄ± vermezseniz gelmem profesyonelliÄŸi gÃ¶steriverdi.Â Â

Bazen gereksiz jestler yapmak konusunda Ã¼zerine rakip tanÄ±mayan bir milletiz. Ä°ÅŸimize gelmediÄŸi zaman futbolcular kÃ¶le deÄŸildir diye slogan atÄ±yoruz. HerÅŸeyin dÃ¼zgÃ¼n olmasÄ±nÄ± amacÄ±mÄ±z gibi gÃ¶steriyoruz ama BÃ¼lent Korkmazâ€™Ä±n kendini harcamasÄ±nÄ±, akÄ±l kÃ¼pÃ¼ yÃ¶neticilerce kullanÄ±lmasÄ±nÄ± â€˜helal olsunâ€™ nidalarÄ±yla karÅŸÄ±layabiliyoruz. Cehenneme giden yol iyi niyet taÅŸlarÄ±yla dÃ¶ÅŸenmiÅŸtir dememiÅŸler mi?Â Â

DemiÅŸler...