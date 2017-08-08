Ona 'paşa' adını ben verdim

ANKARA 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Akıncı Üssü davasının dünkü 6. duruşmasında eski tümgeneral Kubilay Selçuk’un çapraz sorgusu yapıldı.

Selçuk, eski YAŞ üyesi Akın Öztürk gibi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dan aldığı talimatlar doğrultusunda darbecileri ikna ederek, ‘kaosu’ durdurmaya çalıştığını ileri sürdü. Akar’ın görevlendirilmesi ile darbe girişiminin yönetildiği 143. Filo’ya gittiğini, darbecilerle görüştüğünü kaydeden Selçuk, “4-5 kez buraya gittik. Genelkurmay Başkanı’nın söylediği ne var ise onu söyledik. Televizyonu açtık, televizyondaki olayları göstererek başarılı olamayacaklarını gösterdik. Biz oraya kendi isteğimizle gitmedik. Darbeci değiliz, kaosun giderilmesini için çabaladık” dedi.

Akar’ın Akıncı Hava Üssü’ne getirilmesinin ardından, “Kuvvet Komutanları nerede, Akın Öztürk nerede” diye sorduğunu belirten Selçuk, “Kuvvet komutanlarına ulaşılmadı. Akın Öztürk ile ben konuştum. ‘Sayın komutan sizi çağırdı, sizin yardımınızı istiyor buyurun gelin’ dedim. Ayrıca şunu söylemek lazım. Saat 16.30’da darbe girişimi bilgisi alınıyor ama komutanları gece 1’de çağırma ihtiyacı akla geliyor. Bu saatten sonra çağıralım gelsinler deniliyor” diye konuştu.

Avukatların TRT’de okunan darbe bildirisini okuyarak “Size okutulan bildiri bu muydu” sorusuna Selçuk, “Hayır değildi” yanıtını verdi.

Zekeriya Kuzu

‘KONUŞMAMIZ LAZIM GENÇLER‘

Akın Öztürk ve Mehmet Dişli ile birlikte fotoğrafının gösterilmesi üzerine Selçuk, “Karargâh girişinde beklerken Akın Öztürk geldi. ‘Sizinle konuşmamız lazım gençler’ dedi. Bir oda bulmaya çalıştık. Bu görüntü o ana ilişkin” dedi.

Selçuk, “Astsubay Zekeriya Kuzu’ya ‘Paşa’ lakabını siz mi verdiniz’ sorusuna da “Evet ben verdim. Birçok personele de söylemişimdir. Ara sıra ‘paşa’ diye hitap ettim. Özel bir nedeni de yok. Zekeriya Kuzu ile samimiyetim var. Zekeriya Kuzu’nun arabasına da birkaç kez bindim. Kuzu, 15 Temmuz’a kadar, bir albay kadar kıymetli değerli bir insan, milli bir kahraman. Neden değerli bir insan olarak bakmayayım” yanıtını verdi.

Kuzu’ya gönderdiği parada ‘hipnozlu teşekkürler’ notu düştüğünün hatırlatılması üzerine de Selçuk, “Ben bazen dip notu düşerim” diye konuştu. 15 Temmuz günü Çiğli Üs Komutanlığı’na girişi için “Paket” parolası seçildiği konusunda da bilgisi olmadığını belirtti.”