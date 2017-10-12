Ön yargıya karşı en iyisi kitaptır

KÜLTÜR Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, “Kitaplar anlama çabasıdır. Kendimizi, dünyamızı, komşularımızı tanımamızı sağlar. Büyük uygarlıkların temelinde, bu anlama çabası yatar. Kitaplar bu anlama gayretini teşvik eder. Şimdilerde hepimizin daha çok anlamaya ihtiyacı var” dedi.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da, kitapların insanoğlunun geleceği ve eğitimiyle ilgili en önemli araçlarından biri, toplum ve devletlerin hayatında olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Karartı, “Ülkemizle ilgili ön yargılar ve karşı kampanyaların yoğunluk kazandığı günümüzde, kendimizi ifade etmemizin en önemli aracı kitaplardır. Osmanlı döneminin yansıtan resim sergisi ve katalog da iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişini yansıtıyor” diye konuştu.

Türkiye’yi fuarda yayıncılık adası haline getirdiklerini belirten Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise kitaplar, sergiler, müzik dinletileri, panel ve yemek gösterisiyle entelektüelliğin doruğa çıkacağı dört gün yaşatacaklarını ifade etti.

BÜYÜKELÇİLİKTE DE AÇILACAK

Türkiye Ulusal Standı’nda Türk Alman ilişkilerine ışık tutan Sultan İkinci Abdülhamit dönemine ait fotoğraf sergisi ve albümüne yer verildi. Sergiyi düzenleyen Prof. Dr. Melek Özyetkin, albümün 36 bin resim taranarak oluşturulduğunu söyledi. Özyetkin, serginin Türkiye’nin Berlin Büyükelçilği’nde de tekrarlanacağını dile getirdi.

FUARDA BUGÜNKÜ ETKİNLİKLER

9.30-10.15: Sürgünde yazarlık. Konuşmacılar Can Dündar, Aslı Erdoğan, Burhan Sönmez. (Business Club Stage - 4.0, F/B1).

10.00: ‘Kriz Ülkesi Türkiye’ adlı kitabın tanıtımı. (Der Spiegel Standı - 3.0, D 56)

11.30-12.30: Kapalı Kapılar Ardında-Edebiyat Ödülü Jürileri Nasıl Çalışıyor? Zeynep Oral, Peter Anderson, Pierre Assouline, Katja Gasser, Edmund Wee konuşacak. (Business Club - Stage (4.0, F/B1).

12.00: Sahrap Soysal’dan Türk Mutfağı Üzerine Sunum ve İkram. (Show Kitchen Gourmet - Gallery 3.1)

14.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak. (Leseinsel - 4.1, D28)

15.00 – 15.30: Selim Özdoğan, ‘Wo noch Licht brennt’ adlı romanı tanıtacak. (Haymon Verlag - 4.0, B33).

16.00: İstanbul’dan Berlin’e – Almanya sürgün notları. Konuşmacı Can Dündar. (Süddeutsche Zeitung Standı - 3.0, D 119)

18.30-19.30: ‘İstanbul İstanbul’ adlı romanın okuma akşamı. Etkinliğe romanın yazarı Burhan Sönmez de katılacak. (Evangelische Akademie Frankfurt - Panoramasaa)