On üç inatçı ses: ‘Vazgeçme, sen de yapabilirsin!’

Chelsea Clinton, tutkularının peşinden cesaretle giden, bu yolda ‘hayır’ı bir cevap olarak kabul etmeyen on üç kadının yaşamından kesitleri bir araya getiriyor. Alexandra Boiger’in şiirsel çizimleri eşliğinde okuduğumuz her bir hikâye, zorluklarla dolu yaşamlardan uçsuz bucaksız hayallere açılan kapıları aralıyor.

O kapıların ardında, Harriet Tubman’ın inşa ettiği Yeraltı Demiryolu’ndan geçip özgürlüğe adım atan yüzlerce kölenin kalp atışları bugün hâlâ yankılanıyor. İşitme ve görme engelli olarak üniversiteden mezun olan Helen Keller’in engelliler için başlattığı mücadelenin ışığı yayılıyor. Çalışan kadınlara ‘ucube’ diyen bir editöre kadınların gücünü göstermek için yola çıkan Bellie Bly muzip bir gülümsemeyle göz kırpıyor. Uzaya giden, dans eden, grev hakkı için savaşan, doktor, gazeteci, hukukçu olan, dünya rekorları kıran tüm bu kadınların, kapıları yüzlerine kapatmak için pusuda bekleyenlere aldırmadan yürüyüşlerine tanık oluyoruz. Ve hayatın getireceklerinin sadece ve sadece kendi ellerimizde olduğunu her adımda hissediyoruz. Düşledikleri hayatı yaşayabilmek için ilham aldıkları iyimserlik ve inatçı ses, çocuklara yol göstermeye devam ediyor. Hayalleri belirleyenin cinsiyet değil tutku ve emek olduğunu anlatan on üç kadın ısrarla, tekrar tekrar sesleniyor: Vazgeçme, sen de yapabilirsin!



ONLAR VAZGEÇMEDİ



Chelsea Clinton

Resimleyen: Alexandra Boiger

Çeviren: Cemran Öder

Habitus Minör, 2018

36 sayfa, 22 TL













ANTİK YUNAN'DA 'FAREKULADE' BİR MACERA!

Bütün dünyada milyonlarca hayranı olan Geromino Stilton, ‘Zamanda Yolculuk’ serisinin ikinci kitabıyla bizleri ‘farekulade’ bir maceraya davet ediyor. Geromino Stilton’la yeni tanışacaklar için belirtmekte fayda var; kitaplarının başkahramanı Geromino, Fareler Adası’nda yaşayan bir kemirgen. Yazar, kurduğu hayal dünyasını çocuklara her adımda hissettirmek adına kitap kapaklarında gerçek ismi yerine kahramanın ismini kullanmayı tercih ediyor. Bizlere de bizzat kemirgen bir dostumuzun elinden çıkmış bu maceralarda, ona hayal yoldaşlığı etmek düşüyor.

Serinin bu ikinci kitabıyla Geromino ve dostları aile sırlarını keşfetmek üzere tarihte yolculuğa çıkıyorlar. Profesör Amper Volt’un icat ettiği zaman makinesine atladıkları gibi soluğu Antik Yunan’da alıyorlar. Artık Sokrates’le felsefe üzerine birkaç kelam etmek, Dionysos Tiyatrosu’nda tragedya yarışmalarını izlemek, Akropolis’e çıkmak, Agora’da gezinmek sıradan şeyler oluyor. Çok şanslılar ki tanrıça Athena onuruna düzenlenecek kutlamalara da katılabilecekler. Ama o da nesi? Athena’yı süslemek için dikilen peplos ortadan yok oluyor. Zaman dar, imkânlar kısıtlı ve bizimkiler, rahibin döktüğü gözyaşlarına kıyamayacak kadar yufka yürekli. Dolayısıyla bu hırsızlık olayını aydınlatmayı kafaya koymaları işten bile değil.

Yazar, her çocuğun kurmasını istediği hayal krallığının yollarını döşemeye devam ediyor. Antik Yunan’da eşsiz bir tarih yolculuğu, soluk soluğa bir macera ve bol kahkaha sizleri bekliyor.



ZAMANDA YOLCULUK

OLİMPOS’UN HIRSIZI

Geromino Stilton

Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 2018

124 sayfa, 15 TL.