Ön talep fırsatlarını kaçırmayın!

Yeni Fikirtepe’nin merkezindeki Prestij Caddesi’nin en iyi noktasında bulunan Brooklyn Dream, mimarinin kalite, konfor, estetik ve yaşamla buluştuğu çok özel bir proje...



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Alışveriş merkezinin üzerinde konumlanan Brooklyn Dream, şehrin merkezinde aktif ve rüya gibi bir yaşam isteyenlerin dikkatini çekiyor. Kesintisiz Çamlıca manzarası, avlulu yapı stili, 1+0’dan 4+1’e kadar daire alternatifleri ile standartların üzerinde bir yaşam sunuyor.



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Brooklyn Dream’de ön talep avantajları devam ediyor. Siz de Yeni Fikirtepe’nin bu prestijli projesinde yer almak için acele edin, fırsatları kaçırmayın.



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