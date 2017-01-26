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Ön talep fırsatlarını kaçırmayın!

26.01.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

Pana Yapı'nın En Prestijli Projesi

Yeni Fikirtepe’nin merkezindeki Prestij Caddesi’nin en iyi noktasında bulunan Brooklyn Dream, mimarinin kalite, konfor, estetik ve yaşamla buluştuğu çok özel bir proje...

Detaylı bilgi için tıklayınız!

Alışveriş merkezinin üzerinde konumlanan Brooklyn Dream, şehrin merkezinde aktif ve rüya gibi bir yaşam isteyenlerin dikkatini çekiyor. Kesintisiz Çamlıca manzarası, avlulu yapı stili, 1+0’dan 4+1’e kadar daire alternatifleri ile standartların üzerinde bir yaşam sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız!

Brooklyn Dream’de ön talep avantajları devam ediyor. Siz de Yeni Fikirtepe’nin bu prestijli projesinde yer almak için acele edin, fırsatları kaçırmayın.

Detaylı bilgi için tıklayınız!

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