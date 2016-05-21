Ön talep fırsatlarını kaçırmayın!

Pana Yapı'nın Fikirtepe’de hayata geçirdiği projelerden biri olan ‘Brooklyn Life’ta ön talep süreci başladı. Toplam 431 konut ve 16 ticari üniteden oluşan dairelere gelen yoğun ön talep sonucu sınırlı sayıda daire kaldı. Brooklyn Life’e en çok ön talep ise; yeni evli çiftler ve tek çocuklu ailelerden geldi.



Pana Yapı’nın Fikirtepe bölgesinde hayata geçirmeye hazırlandığı projeden biri olan ve 8 bin m² arsa alanı üzerine inşa edilen Brooklyn Life, 3 bin metrekarelik peyzaj alanıyla dikkat çekiyor. Proje; açık ve kapalı yüzme havuzu, yürüyüş parkuru, spor salonları, kafe ve toplantı odası, çocuk kulübü gibi sosyal donatıları bünyesinde barındırıyor.



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23 katlı blok şeklinde yükselen ferah, konforlu, hem aileler hem çocuklar için ideal yaşam alanları sunan Brooklyn Life projesinde konut teslimlerinin 2017 yılının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.



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Şu anda yaklaşık 1.400 konut inşa eden Pana Yapı, beş proje ile Fikirtepe’de en çok proje üreten şirket durumunda. Pana Yapı’nın bu bölgede Brooklyn Park, Brooklyn Life, Brooklyn Dream, Brooklyn Street ve Brooklyn City projeleri bulunuyor. Çeşme’deki butik villa projesi Jardin Eden’in inşaat faaliyetleri de başlamış durumda. Pana Yapı faaliyete başladığı 2006 yılından bu yana toplam 2 bin 500'ü konutu hayata geçirdi. Pana Yapı, gelecek 5 yıl içinde toplam 6 bin 500 konut inşa etmeyi planlıyor.



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