Muhteşem manzara ve özel fiyat avantajlarını kaçırmayın!

Tam 16.000 m2 arazi üzerinde her biri 24 katlı ve kendine ait lobisi ile 3 ayrı bloktan oluşan ve yine her biri kendine özel balkona sahip toplamda 556 dairesiyle 1071 Kadıköy, yalnızca modern konseptiyle değil, yaşamınıza fark katacak üstün özellikleri ve sunduğu ayrıcalıklarla da öne çıkıyor. Aile hayatı ile ticari sirkülasyonu birbirinden ayıran bir mimari konsepte sahip olan 1071 Kadıköy; 9000 m2’den oluşan, engelli sakinleri için özel olarak tasarladığı otoparkı da dahil olmak üzere 850 araçlık kapalı otopark alanı, 7/24 ileri teknoloji güvenlik sistemleri, her bloğunda 5 asansör ve tam beslemeli jeneratör sistemi, resepsiyon aracılığıyla sunulacak olan teknik arızaların çözümü için teknik oda, concierge hizmetleri ile hayatınızı daha da kolaylaştıracak.



1071 Kadıköy, caddesinde yürüyebileceğiniz keyifli bir konsept yaratıyor.



Birbirinden moda mağazaların, keyif dolu kafelerin ve restoranların buluşacağı bir cadde konsepti 1071 Kadıköy’de sizi bekliyor. Şık bir aksam yemeği ya da önemli bir davet için en yakın ve prestijli adresler, 1071 Kadıköy sahiplerine sadece bir asansör mesafesinde yer alıyor.

En seçkin 31 markanın ışıltısıyla parlayacak olan bu caddede lezzetin, alışverişin ve sosyal hayatın ritmi her zaman yanı başınızda olurken aynı zamanda A+ konseptte geri dönüşümü yüksek bir yatırım olanağına sahip olacaksınız.



1071 Kadıköy, şehrin ve hayatın hızına yetişebileceğiniz bir yakınlıkta yer alıyor.



1071 Kadıköy; Türkiye’nin en görkemli şehrinin yeni merkezinde; Fikirtepe’de, metropol yaşamının tüm alanlarına temas edebilen bir noktada inşa ediliyor.



E5 karayolu, metrobüs yolu, Fahrettin Günaltay Caddesi (Minibüs yolu) gibi Anadolu Yakası’nın ana arterleri ile çevrili olan Fikirtepe’de; Kadıköy Belediyesi ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na 15 dk yürüme mesafesinde, metrobüs durağına ise 500 m mesafede olan 1071 Kadıköy, Hızırbey Caddesi üzerinde, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ne komsu konumda yer alıyor.



1071 Kadıköy, Fikirtepe Hızırbey Caddesi üzerindeki konumu itibariyle yaklaşık 5000 konutluk bağımsız bölümün bulunacağı kentsel dönüşümün en iddialı noktasında sahipleriyle buluşuyor.



1071 Kadıköy tüm özellikleri ve ayrıcalıklarıyla, 1 Mayıs 2016 tarihine kadar sürecek olan ön talebe özel sınırlı sayıda dairler için yapılacak özel indirim ve ödeme avantajlarıyla kaçırılmayacak bir fırsat vadediyor.



