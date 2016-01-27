Ön talep fırsatı başladı!

Pana Yapı’nın, hayata geçirmeyi planladığı Çeşme’nin en büyük projesi ‘Çeşme Jardin Eden’, yeni yılı yüzde 25 indirim kampanyasıyla karşılıyor. Lansman öncesi ön talep fırsatıyla Çeşme’de lüks ve konforun kapılarını aralayacak olan ‘Çeşme Jardin Eden’ 120 villa, 40 daire ve 1 apart otelden oluşuyor.
İstanbul’da Kadıköy, Fikirtepe, Bağdat Caddesi ve Üsküdar’daki projeleriyle tanınan Pana Yapı, İzmir’de de önemli yatırımlara imza atıyor. Bunlardan biri de eşi benzeri olmayan lüks villa ve rezidans projesi ‘Çeşme Jardin Eden’...
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Yeni yılı lansman öncesi yüzde 25 indirim kampanyasıyla karşılamaya hazırlanan ‘Çeşme Jardin Eden’, şubatta planlanan lansman öncesinde ön talep fırsatı ile Çeşme’de konforun kapılarını açıyor. Bölgede örneği olmayan bir projeye başlayacak olan Pana Yapı, ‘Çeşme Jardin Eden’i, Çeşme’nin en büyük arazisi üzerinde geliştiriyor. 124 dönüm arsa üzerinde gerçekleştirilecek projede, eski Çeşme-İzmir evleri tekrar hayat buluyor.
Çeşme’nin en güzel koylarından birinde yer alan, sunduğu konforlu ve doğal yaşam zenginliği ile dikkatleri üzerine çeken ‘Çeşme Jardin Eden’de 120 adet villa, 6 konakta toplam 40 rezidans daire ve 1 apart otel bulunuyor.
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Ön talepte bulunan kişiler, satışa çıkıldığında ilk önce haberdar edilecek ve lansman öncesinde %25 avantajlı fiyatlarla projeden ev sahibi olma şansını yakalayacaklar.
Pana Yapı’nın devam eden ve hayata geçmesi planlanan diğer projeleri arasında ‘Brooklyn Park’, ‘Brooklyn Life’, ‘Brooklyn Dream’, ‘Safahat İstanbul’ ve ’Broadway’ yer alıyor.
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