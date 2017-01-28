Ön Talep Avantajını Kaçırmayın!

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İstanbul Finans Merkezi’nin hemen yanında, tüm ulaşım akslarına yakın bir konumda bulunan Modda Senkron, hem iş hayatının hem de şehrin merkezinde beklentilerin ötesinde bir yaşama davet ediyor. Tek blokta 1+1 ve 2+1’lerden oluşan çok konforlu 170 konutu bulunan Modda Senkron; kapalı otopark, fitness center, SPA, hamam, sauna, oyun alanları ve konsiyerj hizmeti gibi pek çok ayrıcalığıyla sizi bekliyor.
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Yapımı Modda Senkron ile aynı zamanda, 2019 Ocak ayında bitecek İstanbul Finans Merkezi, 2 buçuk milyon metrekare alanıyla dünyadaki en büyük finans merkezi sayılıyor. 80 bin kişilik gündüz nüfusu, çevresindeki alışveriş merkezleri, restoranlar ve eğlence alanları ile Anadolu Yakası’nın tüm dinamiklerini değiştiriyor. Modda Senkron, böylesine özel bir konumda yer alıyor.
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Siz de acele edin, İstanbul’un merkezinde yaşama fırsatı için ön talep avantajlarını kaçırmayın.
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