On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ağustos On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı milyonlarca şans oyunu seven vatandaş tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyeyi 2 kişi kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler 140.729,30 TL'lik ödülün sahibi oldu.

02 04 10 11 13 18 19 22 23 25 26

28 30 34 37 40 52 54 62 65 75 78

ON NUMARA 21 AĞUSTOS SONUÇLARI

On Numara oyununun 21 Ağustos’taki çekilişinde 10 bilen iki kişi 140 bin 858 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 115 kişi bin 633 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 415 kişi 132 lira 75'er kuruş, 7 bilen 14 bin 350 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 90 bin 60 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 761 kişi ise 2 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Alanya ve Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırdıkları belirtildi. Toplam 1 milyon 878 bin 90 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 748 bin 725 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 417 bin 353 lira 39 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli piyango idaresi tarafından kontrolleri yapılan ve düzenlemeleri kontrol edilen şans oyunlarından bir tanesi de 10 numara ismi verilen oyundur.

On numara diğer bütün sayısal oyunlardan çok farklıdır ve alışılagelmiş şans oyunları kültürünü alt üst etmiştir. On numara Lisanslı ve yasal olmakla birlikte, 18 yaşından büyük herkes 10 numara oynayabilir. On numara diğer şans oyunlarına oranla tutturulması ve tahmin edilmesi kolay bir oyundur.

Oyun bir bilet üzerinde yer alan kolonların her birinde bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesini tahmin etme veya hiçbirisini tahmin edememe esasına dayanmaktadır. Yani oyunun asıl amacı şudur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan, 6 ve üzerinde rakamların tahmin edilmesi veya hiç rakam tahmin edilememesidir.

İkramiye, çekilikle belirlenecek olan 22 rakamdan 6,7,8,9 ve 10 adet numaranın doğru olarak tahmin edilmesi veya bu 22 rakamdan hiçbirisinin tahmin edilmemesi durumunda talihlilere verilmektedir.

Oyunun çekilişleri pazartesi günleri yapılmakta bu nedenle her Salı sabahından her pazartesi sabahına kadar oyunun oynanması gerekmektedir.