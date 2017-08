On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Ağustos On Numara sonuçları

On Numara sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara'da bu hafta çekilişi için geri sayım başladı. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

On Numara sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi yapılan ve milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu haftanın kazanan numaraları merak ediliyor. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir. Herhangi bir aksi durum olmadığı takdirde sonuçlar en geç 21:45'e kadar vatandaşlara duyurulmaktadır. ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI On Numara'nın 784. hafta çekilişinde 10 bilen iki kişi 137 bin 876 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 626 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 726 kişi 106 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 672 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 100 bin 103 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 893 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Maltepe ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.