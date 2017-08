On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 14 Ağustos On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki çekilişi artık geri sayım başladı. Büyük umutlarla On Numara oynayan vatandaşlar talihin kendilerine gülmesine umut ediyorlar. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her hafta Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır. Saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda On Numara çekilişi başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

7 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 08 - 10 - 15 - 16 - 18 - 21 - 26 - 28 - 30 - 33 - 39 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 62 - 64 - 74

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 783. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 138 bin 805 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 9 bilen 87 kişi 2 bin 127 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 666 kişi 111 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 990 kişi 20 lira 80'er kuruş, 6 bilen 99 bin 562 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiç bilemeyen 144 bin 39 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.