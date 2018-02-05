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    On Numara sonuçları MPİ tarafından açıklandı – 5 Şubat On Numara sonuçları

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 21:24 | Son Güncelleme:

    On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının her hafta büyük umutlarla ve heyecanla takip ettiği, On Numara’nın 809. hafta çekilişi yapıldı. Peki bu haftanın şanslı sayıları hangileri oldu? İşte 5 Şubat On Numara sonuçları!

    Şubat ayının ilk On Numara çekilişi gerçekleşti. 5 Şubat 809. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başladı ve sonuçlar kısa sürede Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden de paylaşıldı. İkramiye almaya hak kazanan talihlinin 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden alması gerekiyor. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz. İşte On Numara çekilişinin bu haftaki şanslı sayıları!

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76, 78 olarak belirlendi.

    29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

    Uzun zamandır devretmeyen On Numara geçtiğimiz haftaya 3 kişiye kazandırdı. Bursa'nın Kestel, Balıkesir'in Karesi, ve Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde çıkan talihliler, 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 29 Ocak On Numara çekilişinde; 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 200 bin 437 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

    Geçen haftanın şanslı sayıları; 2, 3, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

    Etiketler: milli piyango , son dakika
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