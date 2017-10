On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? - 23 Ekim On Numara sonuçları

On Numara sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Her hafta pazartesi akşamı binlerce vatandaşa umut kapısı açan On Numara'nın 794. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki sonucu merakla bekleniyor. On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Saat kaçta açıklanacağını merak eden şans oyunu severler konuyu araştırıyorlar. Peki, On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? ON NUMARA SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 22 şanslı numarayı bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 794. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak. Yüz binlerce vatandaşın yakından takip ettiği ve 6 farklı ikramiyenin verileceği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. On Numara çekilişi, saat 21.15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21.45'tir. Saat 21.45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler. GEÇEN HAFTA SONUÇLARI On Numara'nın bir önceki hafta gerçekleştirilen 793. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Çekilişte 10 bilen 3 kişi 101 bin 33 lira 25'er kuruş, 9 bilen 82 kişi 2 bin 464 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 542 kişi 131 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 375 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 98 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 162 bin 319 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.