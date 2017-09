Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişi merakla bekleniyor. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye devir mi edecek yoksa çıkacak mı merak konusu. Peki, On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi 11 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak. On Numara çekilişi Milli Piyango'nun sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Bu çekilişin ardından On Numara sonuçları saat 21.45'te belli olacak.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

4 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 10 - 13 - 18 - 19 - 23 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 61 - 69 - 72

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 787. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi 61 bin 107 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 9 bilen 83 kişi bin 963 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 598 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 666 kişi 20'şer lira, 6 bilen 92 bin 866 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiç bilemeyen 129 bin 263 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ