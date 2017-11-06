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    On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 6 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 21:34 | Son Güncelleme:

    On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara sonuçlarının bu haftaki çekilişi gerçekleşti. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyenin çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. İşte, 6 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

    Her pazartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar hangi ile çıktı? İşte, 6 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve kazanan şanslı numaralar.

    2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 39, 41, 47, 48, 51, 54, 61, 66, 71, 79

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    On Numara'nın bir önceki hafta yapılan 795. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 59 bin 545 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 9 bilen 98 kişi 2 bin 25 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 837 kişi 108 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 940 kişi 21 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 224 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiç bilemeyen 152 bin 353 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

    ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    On Numara çekilişinin yapılacağı saati araştıran ve sonuçlar için bekleyişini sürdüren vatandaşlar, bir yandan da On Numara sonuçlarının nereden öğrenileceğini araştırıyor.

    On Numara sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Çekiliş sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşların saat 21:45'ten itibaren www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerini ziyaret etmesi gerekmektedir.

     

    Etiketler: 6 kasım on numara sonuçları
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