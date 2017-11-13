On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 13 Kasım On Numara sonuçları

Her hafta pazartesi akşamı çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçlarında bu hafta kazanan sayılar açıklandı. Peki, On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 13 Kasım On Numara sonuçları.

10, 12, 13, 15, 20, 25, 32, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 74

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişi sonucunda 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiye alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş ile dağıtılacak ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesap edilir.