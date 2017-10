On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? Milli Piyango On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişleri, çekiliş heyeti ve noter huzurunda bugün gerçekleşecek. On Numara sonuçları http://www.mpi.gov.tr adresinde de duyurulacak. On şanslı sayıyı doğru tahmin eden talihli büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15’te yayınlanacak.



25 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI



Çekilişte 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 838 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 465 kişi 135 lira 65'er kuruş, 7 bilen 15 bin 454 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 96 bin 646 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 632 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 11, 15, 21, 22, 23, 29, 33, 34, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 67, 70, 72, 76 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Rize merkez, Adana Çukurova ilçelerinden yatırdıkları belirtildi. Toplam 1 milyon 986 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 792 bin 203 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 441 bin 480 lira 10 kuruş