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    On Numara sonuçları açıklandı.. İşte MPİ 25 Eylül On Numara'da kazanan il

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 07:49 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 07:49

    On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından dün gerçekleştirilen çekiliş ile sonuçlandı. Bu hafta büyük ikramiyeyi iki kişi kazandı. İşte On Numara sonuçları ve ikramiyeyi kazandıran numaralar

    Çekilişte 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 838 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 465 kişi 135 lira 65'er kuruş, 7 bilen 15 bin 454 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 96 bin 646 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 632 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 11, 15, 21, 22, 23, 29, 33, 34, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 67, 70, 72, 76 ve 78 olarak belirlendi.

    Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Rize merkez, Adana Çukurova ilçelerinden yatırdıkları belirtildi. Toplam 1 milyon 986 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 792 bin 203 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 441 bin 480 lira 10 kuruş

    Etiketler: on numara , milli piyango , mpi , sonuçlar
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