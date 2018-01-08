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    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 8 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 8 Ocak On Numara sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin zengin olma umuduyla oynadığı On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak konusu oldu. İşte, 8 Ocak On Numara sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.

    13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39

    42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 79

    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 8 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye ikiye bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Eskişehir'in Çifteler ilçesi ve İstanbul'un Fatih ilçesinden satın aldığı kaydedildi. 10 bilen 2 kişi 132 bin 704 lira 55 kuruş, 9 bilen 94 kişi bin 883 lira 5 kuruş, 8 bilen bin 682 kişi 105 lira 45 kuruş, 7 bilen 17 bin 17 kişi 19 lira 90 kuruş, 6 bilen 88 bin 588 kişşi 4 lira ve hiç bilmeyen 144 bin 958 kişi 3 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

    ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA HAKKINDA

    On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

    İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

    On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    * Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

    * 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

    * 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

    Etiketler: 8 ocak on numara sonuçları , milli piyango
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