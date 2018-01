On Numara sonuçları açıklandı... 29 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 29 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve şanslı numaralar.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta canlı yayınla çekilişini gerçekleştirdiği On Numara sonuçları açıklandı. On Numara sonuçlarında geçtiğimiz hafta tam 13 kişi on bilerek büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Bu hafta ise büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 29 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası. 2, 3, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80 ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR? On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden; 6 ve 7 loto bayilerinden 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden 10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler. Çekiliş sonucunda hiç bilmeyen kişiler de ikramiyelerini loto bayilerinden alabilir. İkramiye almaya hak kazanan talihliler, 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz.