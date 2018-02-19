On Numara sonuçları açıklandı... 19 Şubat On Numara sonuçları sorgulama

On Numara oyununun 811'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 12 Şubat 2018 tarihli 810. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmış ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 117 bin 360 lira 5'er kuruş olarak açıklanmıştı.

Öte yandan çekilişte 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiç bilemeyen 199 bin 180 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA HAKKINDA

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.