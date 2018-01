On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 15 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'nın bu haftaki şanslı numaraları belli oldu. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu merak ediliyor. İşte, 15 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki sonuçları açıklandı. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli çıktı mı merak ediliyor. İşte, şanslı numaralar. On Numara çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyenin kazanan talihlileri belli oldu. On Numara sonuçlarında bu hafta 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler İstanbul, İstanbul, İzmir ve Muğla'dan çıktı. Talihliler 85.841,10 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73, 80 GEÇEN HAFTA SONUÇLARI Çekilişte 10 bilen 5 kişi 68 bin 933 lira 70'şer kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiç bilemeyen 215 bin 10 kişi de 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 10 NUMARA NASIL OYNANIR? Şans oyunu olan 10 Numara sonuçları her Pazartesi günü kurum tarafından canlı yayında kurumun resmi web sayfasında açıklanıyor. Oyunda 80 top bulunmaktadır ve 80 top içerisinde 22 tane numara çekilmektedir. 22 numaradan 10 tanesini bulan kişi büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Ayrıca 22 adet numaradan şayet 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralarını bilenler ikramiye kazanabiliyor. İkramiye nereden dağıtılıyor sorusuna kurum şu şekilde cevap verdi: 10 numarayı doğru bilenler, büyük ikramiyeyi sadece genel merkezden alabilir. 8 veya 9 numara bilen vatandaşlar ise ya bayilerden ya da kurumun şubelerinden, 6 veya 7 bilenler ise bayilerden alabiliyor.