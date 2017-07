On Numara sonuçları sonrası kazanan iller belli oldu! 31 Temmuz On Numara sonuçları

On Numara sonuçları, 31 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahiplerinin erişimine açıldı. Toplam 1 milyon 847 bin liranın dağıtıldığı 31 Temmuz On Numara sonuçları bilgisine göre, 277 bin liralık büyük ikramiye iki kişi arasında paylaştırıldı. Peki, On Numara sonuçları sonrasında büyük ikramiye hangi illere isabet etti? İşte, çekiliş hakkında detaylı bilgiler

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde, 10 bilen iki kişi 138 bin 595 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 77 kişi 2 bin 400 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 579 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 791 kişi 22 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 988 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 636 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Çekmeköy ve Zonguldak merkezden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 847 bin 935 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 736 bin 547 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 410 bin 652 lira 42 kuruş aktarıldı.

İstanbul Çekmeköy ve Zonguldak Merkez'e giden büyük ödülde ikramiye tutarlar şu şekilde;

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 138.595,85 TL

9 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.400,50 TL

8 bilen kişi sayısı : 1.579 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 117,40 TL

7 bilen kişi sayısı : 15.791 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,20 TL

6 bilen kişi sayısı : 96.988 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 146.636 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL



On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17, 24, 28, 32, 42, 45, 49, 50, 51,52, 55, 64, 74, 76, 78







3 HAFTA BİLEN OLMAZSA BÜYÜK İKRAMİYE 9 BİLENİN



Bir haftaya ait oyunda on bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta on numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da on numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden dokuz numarayı (olmaması halinde sekiz numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.



HANGİ İKRAMİYE BAYİLERDEN ALINABİLİR?



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,



(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.