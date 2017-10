On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 9 Ekim On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarında bu hafta İstanbul ve İzmir'den 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan kişiler 151.608,40 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 9 Ekim On Numara sonuçları.

04 06 11 12 15 16 20 22 26 37 41

46 48 52 55 57 58 61 62 70 78 80

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişlerinde 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazana talihliler arasından;

6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 ve 9 bilenler loto bayilerinde ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Talihliler, bir yıl içinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. On Numara çekilişi sonucunda dağıtılacak olan ikramiye tutarı, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesaplanır.

On Numara kuponunda yer alan kolonlarda 1’den 80’e kadar sayılar bulunur. 80 sayı içerisinden 10 tanesi seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişlerde 22 sayı belirlenir. 22 sayı içinden 6, 7, 8, 9 ve 10 tanesini bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar.