On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 16 Ekim Milli Piyango On Numara sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları kazandırmaya devam ediyor. Her pazartesi olduğu gibi 16 Ekim Pazartesi de vatandaşlar On Numara kuponlarını kontrol etmek için internet başında. Peki, On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte On Numara sonuçlarında kazandıran numaralar.

1, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 35, 37, 38, 40, 49, 51, 52, 55, 64, 65, 68, 69, 75, 80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 464 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 542 kişi 131 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 375 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 98 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 319 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ile Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 2 milyon 20 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 805 bin 641 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 449 bin 35 lira 66 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara kuponunda kolonlarda 1’den 80’e kadar sayılar yer alır. Bu sayılar içerisinden 10 tanesi seçilir ve işaretlenir. On Numara çekilişlerinde 22 sayı belirlenir. 22 sayı içerisinden 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. 18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Çekilişlere istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. Çekilişlerde dağıtılacak ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesap edilir.

On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmazsa ikramiye sonraki hafta 10 bilen talihliye verilir. Ard arda 4 hafta boyunca 10 bilen çıkmazsa, biriken ikramiye tutarı 9 bilenlere, 9 bilen de yoksa 8 bilen talihlilere dağıtılır.



ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye ödemesi yapılır. İkramiye almak için hak kazanan talihliler arasından;

6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini ilgili yerden almalıdırlar. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez.