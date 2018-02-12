On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 12 Şubat On Numara sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara sonuçları açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonları heyecanlandıran On Numara sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 12 Şubat On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

2 - 4 - 9 - 12 - 13 - 15 - 24 - 25 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 56 - 57 - 58 - 68 - 70 - 74 - 79

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen hafta On Numara çekilişinde 6 bilen 59 bin 109 lira 75 kuruş, 9 bilen 120 kişi bin 970 lira 55 kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40 kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45 kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55 kuruş ve hiç bilmeyen 183 bin 881 kişi 3 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA HAKKINDA

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.