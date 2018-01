On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 1 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin bu haftaki sonuçları açıklandı. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişiler Eskişehir ve İstanbul'dan çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler 132.704,55 TL'nin sahibi oldu. İşte, 1 Ocak On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

04 11 12 14 18 20 26 35 40 42 43

44 46 51 59 63 67 68 74 75 77 79

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen hafta çıkan numaralar: 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73. Kurumun yaptığı açıklamaya göre; büyük ikramiye 4 ile çıktı. Ankara, Sincan ilçesi, Artvin, Hopa ilçesi, İzmir, Narlıdere ilçesi, Bartın Merkez. Büyük ikramiye tutarı 77 bin 603 lira 25 kuruş olarak açıklandı 9 bilen 94 kişi, kazandıkları ikramiye tutarı 2.202,30 TL. 8 bilen bin 632 kişi, kazandıkları ikramiye 127 lira 25 kuruş. 7 bilen 16 bin 473 kişi, kazandıkları ikramiye 24 lira. 6 bilen 101 bin 547 kişi, kazandıkları ikramiye tutarı 4 lira 5 kuruş. Hiç bilemeyen 179 bin 228 kişi, kazandıkları ikramiye tutarı 3 lira olarak açıklandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar, çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu 1’den 80’e kadar olan sayıların bulunduğu kolonlardan oluşur. Her kolonda 10 sayı işaretlenir. Doldurulan her kolona ücret ödenir. Çekilişlere istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir. Kupondaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı sayılar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

Çekiliş ile talihliler verilecek ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılattan hesaplanır. Çekilişte büyük ikramiye için 10 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki hafta verilmek üzere devreder. On Numara’da elde edilen gelir, kanun çerçevesinde çeşitli faaliyetler için aktarılır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Türkiye’nin tanıtımı ve Olimpiyat Oyunları aktarım yapılan yerlerdir.