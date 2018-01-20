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    Ön lisans mezunları POMEM'lere başvurabilecek

    AA
    20.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    ‘Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile ‘Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önceden sadece lisans mezunları ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların müracaat edebildiği POMEM'lere artık ön lisans mezunları da başvuruda bulunabilecek.

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alınacak olan ön lisans mezunlarının sayısı, toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek.

    Mülakat sınav komisyonu, Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenecek.

    Mülakat sınav komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşacak.

    POMEM giriş puanına göre lisans mezunu ve ön lisans mezunu adaylar için erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenecek.

    Erkek ve kadın asıl adayların yüzde 30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek.

    Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 12. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi de "Bakanlık onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mülakat sınavı komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü, Polis Akademisinde görevli bir öğretim elemanı ve Polis Akademisinde görevli veya Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu kurumlarından Polis Akademisinin talep edeceği psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişi ile Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur." şeklinde değiştirildi.

    Etiketler: Resmi Gazete , YÖK
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