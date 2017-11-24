On binlerce üyesi olan Çiftlik Bank mercek altında

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, 'Çiftlik Bank' adıyla hemen hemen her yerde karşılaşılan internet oyununa, polisinden, doktoruna, hatta işadamına kadar on binlerce kişi 1 milyar TL'ye yakın para yatırmış durumda. Üyelerin yüzde 40'ının sistemde en az yüz bin TL ve üzerinde birikimi var. 200 bin TL yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaat eden sistem sanal tavuk satıyor.

YATIRIM MI TİTAN MI?



Çiftlik Bank aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç elde ediyor. Reel ekonomik gerçeklerden uzak olan bu kazanç, Maliye'nin de radarında. Şirket, bu kazancın kaynağını "Üyeler adına gerçek hayatta hayvan satın alıp, buradaki kazancımızı paylaşıyoruz" sözleriyle açıklıyor. Ancak her titan yönteminde olduğu gibi burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

PARALAR KKTC'YE GİDİYOR



Çiftlik Bank'ın sermayedarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) menşeli "Fame Game Software Ltd" isimli 100 bin dolar sermayeli bir firma. Bazı iştiraklerinin e-mail adresi olarak akp1453@hotmail.com kaydedilmiş. Vergiden kaçmak için KKTC merkezli şirket kurduklarını kabul ediyorlar.

Sisteme 7 aydır üye olan M.Z. isimli işadamı "7 aydır sistemdeyim. Önceleri referans üyelik sistemi vardı. Getirdiğin arkadaşların üzerinden de para kazanıyordun. Şu an öyle bir uygulama kalmadı. Benim sistemde 200 bin liram var. Ayda 50 bin TL kazanç elde ediyorum" diyor.

ÜRETİM YOK



Şirketin CEO'su Mehmet Aydın birçok yatırım yaptıklarını anlatıyor. Gerçekte hayvan aldıklarını onların yemi ve samanını da ürettiklerini söylüyor. Ancak "yatırım yaptık" dediği tesislerin hiçbirinde bu kazançları dağıtacak bir üretim yok. Şirket, tanesinin 10-15 TL'ye satıldığını öne sürdüğü mavi yumurtayla para kazandığını iddia ediyor.

İŞLETME YÖNETİCİSİNDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA



Mehmet Aydın'ın sözünü ettiği tesisler İnegöl, Tekirdağ ve Akhisar'da... Ancak bu tesislerin çoğu henüz para kazandıran yatırımlar değil. Tekirdağ'daki işletmenin yöneticileriyle konuştuk. Onlardan da itiraf gibi açıklamalar geldi: "Süt üretimi seneye başlayacak. Biz de henüz nasıl bir sistem olduğunu anlamadık. Çoğu kişinin konuyla ilgili şüpheleri var. Ayrıntılarını biz de bilmiyoruz." Türkiye genelinde Çiftlik Bank ürünlerini satan 70 adet de bayi bulunuyor. Bu tablo sisteme olan inancın artmasını ve daha fazla kişinin buraya para yatırmasını sağlıyor. Ancak detaylı incelendiğinde, şirketin bayiliklerinin hepsinin kendileri tarafından kurulduğu görülüyor. Şirketin internet sitesine koyduğu tapuların da Çiftlik Bank adına değil, Mehmet Aydın adına kayıtlı olması da şüpheleri artırıyor.

BÜTÜN VARLIKLAR ONA AİT

Şirkete ait bütün varlıklar 27 yaşındaki Mehmet Aydın'a ait. Aydın, devamlı kurdele kesen, açılıştan açılışa koşan bir görüntü veriyor. Kendisini bilgisayar yazılımcısı olarak tanıtan Aydın, dev bir koruma ordusuyla geziyor.

'ÇİFTLİK BANK'TAN AÇIKLAMA: 'GERÇEK, YASAL BİR TİCARİ ORGANİZASYONUZ'

Konuyla ilgili olarak Çiftlik Bank tarafından yapılan açıklamada iddialar reddedilerek şöyle denildi:

"Firmamız haberde anılan yasa dışı hiçbir organizasyona benzemediği gibi tüm yatırımları gerçek, üretimleri gerçek, satışları gerçek ve iştirakçileri gerçek bir yasal ticari organizasyondur. Üretim ve tesislerimizin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ve Maliye Bakanlığı’ndan izinler alınarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yıl sonuna kadar 150’yi bulacak şarküterilerimizde yer alan baldan zeytine, peynirden mavi yumurtaya tüm ürünler ÇİFTLİKBANK markası ile kendi üretimlerimizden oluşmaktadır" denildi.

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