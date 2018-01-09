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On binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ-ÖZEL
09.01.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımını durdurdu. Yapılan açıklamada, üye alımının yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi. SPK'nın, şirket yetkilileri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın son açıklamasında, Ponzi veya saadet zinciri olmadıklarını göstermek için üye alımını durdurdukları öne sürüldü.

Bir süredir gündemde olan Çiftlik Bank ile ilgili, çeşitli bakanlıkların yanı sıra en son Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçmişti. SPK, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketlerinin faaliyetleri mercek altına almıştı.

511 MİLYON TL TOPLANDI

Hazırlanan SPK raporunda toplanan paralar ve Kıbrıs’a transfer edilen paralar ile ilgili önemli ayrıntılar yer almıştı. Sabah Gazetesi’nin SPK raporuna dayandırdığı haberinde, Çiftlik Bank sisteminde77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon TL ile Kıbrıs’a aktarıldı. Yine habere göre, söz konusu paranın bir kısmı Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ve eşinin hesabına yapıldı.

Binlerce kişi para yatırmıştı... Bakanlık, Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulunduBinlerce kişi para yatırmıştı... Bakanlık, Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulundu



SAADET ZİNCİRİ OLMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN!

SPK’nın Çitlik Bank hakkında savcılık soruşturmasının yankıları sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank sitesinde yer alan kararda şöyle denildi:
On binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bankla ilgili flaş gelişme

SPK, Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulunduSPK, Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu

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Etiketler: Üye
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